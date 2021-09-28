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Генсек ОПЕК ожидает продолжение восстановления спроса на нефть

Генсек ОПЕК ожидает продолжение восстановления спроса на нефть Спрос на нефть будет восстанавливаться, в то время как худший этап пандемии позади
Энергетика
28 сентября 2021 г. 20:51
Генсек ОПЕК ожидает продолжение восстановления спроса на нефть
Мохаммед Баркиндо

Спрос на нефть будет восстанавливаться, в то время как худший этап пандемии позади.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg сказал генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, отступление пандемии позволяет странам вновь открываться и способствует восстановлению путешествий.

Как отметил генсек ОПЕК, восстановление может быть медленным и неравномерным.

"ОПЕК+ продолжит прилагать усилия для поддержания баланса на рынке в ходе октябрьского заседания [назначено на 4 октября]", - добавил Баркиндо.

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