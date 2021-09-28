Генсек ОПЕК ожидает продолжение восстановления спроса на нефть

Спрос на нефть будет восстанавливаться, в то время как худший этап пандемии позади

Спрос на нефть будет восстанавливаться, в то время как худший этап пандемии позади.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg сказал генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, отступление пандемии позволяет странам вновь открываться и способствует восстановлению путешествий.

Как отметил генсек ОПЕК, восстановление может быть медленным и неравномерным.

"ОПЕК+ продолжит прилагать усилия для поддержания баланса на рынке в ходе октябрьского заседания [назначено на 4 октября]", - добавил Баркиндо.