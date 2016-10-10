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    Генсек ОПЕК надеется на достижение соглашения со странами вне картеля

    По словам Баркиндо, Азербайджан будет участвовать во встрече нефтедобывающих стран 12 октября

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что есть возможность продвинуться в консультациях со странами, не входящими в организацию, до ноябрьского заседания ОПЕК.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я думаю, что атмосфера действительно поменялась в положительную сторону. Я думаю, мы в состоянии продвинуться в этих дискуссиях до конференции ОПЕК 30 (ноября - ред.)", - сказал Баркиндо журналистам, отвечая на вопрос, выразил ли из стран вне ОПЕК кто-то желание сократить или заморозить добычу, как сделала Россия.

    Отвечая на вопрос, кто из стран вне ОПЕК, кроме России, примет участие во встрече нефтедобывающих стран 12 октября, Баркиндо сказал: "Азербайджан, Мексика сказали нам, что будут".

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