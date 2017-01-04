Генсек ОПЕК 8-11 января обсудит в Кувейте работу комитета по мониторингу добычи

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо прибудет 8 января в Кувейт, чтобы обсудить механизмы работы комитета, ответственного за соблюдение договоренностей по сокращению добычи нефти.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

По данным, Баркиндо пробудет в эмирате четыре дня. Во время визита Баркиндо проведет консультации с министром нефти Кувейта Ассамом аль-Марзуком, возглавляющим мониторинговую комиссию от ОПЕК. Как отметили в министерстве нефти Кувейта, визит генсека "важен на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК и стран вне ОПЕК, достигнутого в прошлом ноябре".

Встреча комитета по мониторингу за добычей нефти при ОПЕК пройдет 21-22 января.