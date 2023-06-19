Генсек ОПЕК находится в Азербайджане

Генеральный секретарь Организация стран — экспортеров нефти (OPEC) Хайсам Аль-Гайс 18 июня прибыл с визитом Азербайджан.

Генеральный секретарь Организация стран — экспортеров нефти (OPEC) Хайсам Аль-Гайс 18 июня прибыл с визитом Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, Хайсам Аль-Гайс побывал на Аллее почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику.

Затем гость посетил Аллею шехидов, где почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложил цветы на их могилы.

Хайсам Аль-Гайс возложил венок к монументу "Вечный огонь".