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Генсек ОПЕК находится в Азербайджане

Генсек ОПЕК находится в Азербайджане Генеральный секретарь Организация стран — экспортеров нефти (OPEC) Хайсам Аль-Гайс 18 июня прибыл с визитом Азербайджан.
Энергетика
19 июня 2023 г. 09:55
Генсек ОПЕК находится в Азербайджане

Генеральный секретарь Организация стран — экспортеров нефти (OPEC) Хайсам Аль-Гайс 18 июня прибыл с визитом Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, Хайсам Аль-Гайс побывал на Аллее почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику.

Затем гость посетил Аллею шехидов, где почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложил цветы на их могилы.

Хайсам Аль-Гайс возложил венок к монументу "Вечный огонь".

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Версия на английском языке ФотоOPEC Secretary General arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоOPEC-in Baş katibi Azərbaycana gəlib

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