Генсек: Мировое сообщество внимательно следит за реализацией энергопроектов с участием Азербайджана

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Мировое сообщество внимательно следит за реализацией энергетических проектов с участием Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Форума стран экспортеров газа Юрий Сентюрин.

По его словам, эти проекты давались нелегко и ушло много лет на их реализацию:

"То, что вчера было представлено мировому сообществу как результат (ввод Южного Газового Коридора-ред.) впечатляет. Впервые в истории газ Каспийского региона имеет прямой выход к потребителям. Мне кажется, что с учетом заинтересованности европейского потребителя, с учетом уменьшения добычи газа в Европе, нужны будут новые источники этого столь востребованного источника энергии. Регион Каспия и Азербайджан предлагают такую возможность. Масштаб этого мы еще будем оценивать в течение последующих нескольких лет".