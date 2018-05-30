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    Генсек: Мировое сообщество внимательно следит за реализацией энергопроектов с участием Азербайджана

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Мировое сообщество внимательно следит за реализацией энергетических проектов с участием Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Форума стран экспортеров газа Юрий Сентюрин.

    По его словам, эти проекты давались нелегко и ушло много лет на их реализацию: 

    "То, что вчера было представлено мировому сообществу как результат (ввод Южного Газового Коридора-ред.) впечатляет. Впервые в истории газ Каспийского региона имеет прямой выход к потребителям. Мне кажется, что с учетом заинтересованности европейского потребителя, с учетом уменьшения добычи газа в Европе, нужны будут новые источники этого столь востребованного источника энергии. Регион Каспия и Азербайджан предлагают такую возможность. Масштаб этого мы еще будем оценивать в течение последующих нескольких лет".

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