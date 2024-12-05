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Генконсул Турции: Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван завершено

Генконсул Турции: Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван завершено 18:36
Энергетика
5 декабря 2024 г. 19:00
Генконсул Турции: Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван завершено

Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван завершено в соответствии с графиком, и в ближайшее время планируется его официальное открытие.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая во время мероприятия, посвященного Всемирному дню турецкого кофе.

Он напомнил, что 25 сентября 2023 года с участием президентов Азербайджана и Турции был заложен фундамент газопровода Ыгдыр–Нахчыван:

"Строительство газопровода успешно завершено в запланированные сроки. Теперь природный газ будет поступать в Нахчыван из Турции, что сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности автономной республики".

По словам генконсула, в ближайшее время в Нахчыване откроется филиал Ziraat Bank. "После завершения ремонтных работ в январе следующего года филиал банк начнет функционировать. Это станет важным шагом в экономическом и торговом развитии Нахчывана", - добавил он.

Отметим, что решение о строительстве газопровода Ыгдыр–Нахчыван было принято на основании меморандума о взаимопонимании, подписанного 25 декабря 2020 года в Анкаре. Трубопровод с пропускной способностью 730 млн кубометров в год полностью обеспечит потребности Нахчывана в газе.

Строительство азербайджанской части проекта выполняла Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), а турецкой — компания BOTAŞ. Общая длина трубопровода от Ыгдыра до Садаракского района составляет около 100 км, из которых 17 км приходятся на азербайджанскую часть, а более 80 км — на турецкую. Строительство азербайджанского участка началось в июле 2023 года.

Садаракская газораспределительная станция оснащена системой реверса, позволяющей как принимать, так и экспортировать газ. Завершение работ на станции запланировано до конца текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Baş konsul: "İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin tikintisi tamamlanıb"

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