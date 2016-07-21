Исполнительный директор SOCAR Energy Greece: Как иностранный инвестор, SOCAR ждет справедливого отношения регулирующего органа

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Исполнительный директор компании SOCAR Energy Greece Анар Мамедов дал интервью греческой печати в связи с DESFA.

Report предлагает данное интервью.

- Министр энергетики Панос Скурлетис недавно заявил, что взамен инвестиций в DESFA в размере 400 млн. евро, SOCAR намерен заработать в течение последующих нескольких лет 830 млн. евро и требует повышения тарифов транспортировки природного газа на 68%. Просим Вас прокомментировать данный вопрос.

- SOCAR никогда не выдвигал подобных требований. Повышение тарифа транспортировки природного газа на 68% исходит из действующей методологии тарифных расчётов и не имеет к SOCAR никакого отношения. Более того, как будущие акционеры DESFA, мы всегда заявляли, что заинтересованы в нахождении компромиссного решения, сочетающего защиту интересов местных потребителей газа и сохранение стоимости компании. Что же касается вопроса о 830 млн. евро, мы отвергаем это утверждение самым жёстким образом. Прежде всего, эта сумма не включена в финансовые отчеты DESFA и не обладает реальной ценностью. Это своего рода "обещание", данное компании в отношении компенсации её за недополученную прибыль за предыдущие периоды деятельности. В идеальных условиях, согласно действующей методологии, автором которой SOCAR определённо не является, эта сумма должна быть возмещена DESFA в течении следующих 20 лет. В любом случае, речь не идёт о нескольких следующих годах. Реальность, однако, совершенно иная: в прошлом этого никогда не происходило. Задолженность в отношении компании только росла и мы не ожидаем возмещения этих средств когда-либо. Это "виртуальные деньги", единственная ценность которых заключается в их учёте в тарифных расчётах для последующих 4 лет.

- Насколько нам известно, министром Скурлетисом были предложены определённые изменения в действующее законодательство, которые напрямую затрагивают деятельность DESFA. Знали ли Вы о подготовке подобных изменениях?

- Нет. Это стало для нас полной неожиданностью.

- Правда ли, что вопрос не был согласован и с Государственным приватизационным фондом Греции?

- Я не располагаю информацией по этому поводу.

- Каково Ваше отношение к предложенным изменениям?

- В случае их принятия, эти изменения существенно сократят стоимость компании и её будущую прибыль. Мы предполагаем, что оба параметра сократятся вплоть до 50% сегодняшнего уровня.

- Как могут повлиять результаты данных изменений на приватизацию DESFA?

- Мы выразим нашу официальную позицию сразу после принятия поправок к законодательству. На этой стадии я могу только сказать, что не вижу каким образом приватизационный процесс может быть спасён, в случае принятия этих поправок.

- Что вы предлагаете?

- Мы выразили своё отношение через соответствующие каналы. Могу только сказать, что мы готовы к продолжению диалога с министерством энергетики с целью нахождения взаимоприемлемого решения, при условия непринятия предложенных поправок.

- Довели ли Вы свою позицию до министерства энергетики?

- Да, сегодня утром я встретился с министром Скурлетисом.

- И какова была его реакция?

- Министр занимает жесткую позицию. Он убеждён, что предложенные изменения необходимы для защиты местного рынка природного газа, что они будут приняты без каких-либо изменений, находятся в полном соответствии с национальным и европейским законодательством и не имеют никакого отношения к приватизационному процессу.

- Согласны ли Вы с его позицией?

- Мы с уважением относимся к мнению министра, но не разделяем его. Тариф на транспортировку газа составляет минимальную часть общей цены для потребителя. Из 50 евро за мегаватт/ час средней цены газа, только 3.2 евро приходится на долю DESFA , всё остальное это стоимость газа и налоги. Таким образом, даже повышение транспортного тарифа на 68% является ничтожным. В реальности же мы говорим о повышении всего лишь на 1-1.5 евро за мегаватт/час. В любом случае, SOCAR готов проявить гибкость в этом вопросе. Но мы не можем безучастно наблюдать за тем, как компания теряет 50% своей стоимости. Позвольте мне воздержаться от комментариев относительно юридической стороны вопроса. У SOCAR есть своё мнение по этому поводу, как в отношении этого частного случая, так и в целом касательно функционирования режима регуляции энергетики в Греции. Всё, что я могу сказать, это то, что SOCAR, как иностранный инвестор, ожидает стабильности, независимости компетентного регулирующего органа и справедливого к себе отношения. DESFA должна зарабатывать определённую прибыль для расширения своей сети и подсоединения потребителей, которые в настоящее время значительно переплачивают за использование других видов топлива, таких как дизель или мазут. Если DESFA будет лишена прибыли и не сможет развиваться, будет ли это служить интересам газового рынка Греции и его участников? Что касается связи с приватизационным процессом, то боюсь, что она очевидна и весьма существенна. Мы в своё время подавали тендерную заявку на приобретение компании, стоимость которой в настоящее время уменьшается искусственным образом в два раза.

- Как я понимаю, в процессе также задействована третья сторона - инвестор. Какова его реакция на происходящее?

- У нас имеется более одного потенциального инвестора. Наши позиции совпадают. Цена, предложенная в ходе тендерного процесса, в новых условиях является экономически неоправданной.

- Каковым будет ваш последующий шаг?

- Мы хотим завершить приватизационную сделку. Нам нравится компания, нравятся люди, ей управляющие, мы понимаем этот бизнес. Но мы не готовы делать это на любых условиях. Мы готовы к диалогу и будем рады предоставить необходимую техническую экспертизу для нахождения взаимоприемлемого решения. Но наша позиция должна быть выслушана и принята во внимание.