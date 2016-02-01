"Газпрому" предъявили иск на 759 млн. евро из-за закрытия "Южного потока"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Итальянский подрядчик Saipem, который был выбран для строительства подводной части газопровода "Южный поток", направил заявление об арбитражном разбирательстве при Международной торговой палате в Париже против подконтрольной "Газпрому" South Stream Transport B.V. в ноябре 2015 года. Как передает Report, об этом сообщает РБК после ознакомления с материалами для инвесторов.

South Stream Transport является оператором строительства подводной части "Южного потока", который должен был пройти по дну Черного моря в обход Украины, но так и не был реализован. По этому иску Saipem требует от него 759 млн. евро.

Уточняется, что эта жалоба может быть включена в общий иск о взыскании убытков за то, что контракт был расторгнут, а также неустойки с дочерней структуры "Газпрома". В этом случае сумма ущерба подсчитана еще не полностью. Согласно материалам итальянской компании, South Stream Transport был уведомлен о готовящемся арбитражном процессе уже 15 декабря 2015 года.

По словам официального представителя "Газпрома", South Stream Transport получила уведомление о подаче иска. Он добавил, что компания пыталась урегулировать спор мирным путем, но итальянский подрядчик решил судиться. Представитель подчеркнул, что South Stream Transport намерен защищать свои интересы и полностью оспаривает претензии Saipem.

Ранее сообщалось, что постпред России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность возрождения проекта "Южный поток" в "недалеком будущем".