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"Газпром" сократил экспорт газа в Европу на 18%

"Газпром" сократил экспорт газа в Европу на 18% В Западной Европе основным потребителями российского газа в первом полугодии являются Германия, Италия, Австрия и Франция
Энергетика
13 августа 2020 г. 17:30
Газпром сократил экспорт газа в Европу на 18%

"Газпром" в первом полугодии 2020 года сократил экспорт газа в Европу на 18%, до 78,9 млрд куб. м против 96,4 млрд куб. м годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете компании по российским стандартам бухучета (РСБУ).

В Западную Европу поставки газового холдинга упали на 17% - до 60 млрд куб. м против 75,3 млрд куб. м за аналогичный период 2019 года. В частности, поставки в Турцию упали в 1,7 раза - до 4,7 млрд куб. м.

В Западной Европе основным потребителями российского газа в первом полугодии являются Германия (снижение поставок на 25%, до 20,1 куб. м), Италия (падение на 14,6%, до 9,9 млрд куб. м), Австрия (снижение на 10%, до 6,6 млрд куб. м) и Франция (снижение на 12%, до 5,7 млрд куб. м).

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м.

В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Беларусь сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту - магистральному газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года. За первые 6 месяцев 2020 года в Китай было поставлено 1,57 млрд куб. м газа.

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