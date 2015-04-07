"Газпром" сворачивает деловое присутствие в Европе

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Газпром" выставил на продажу свою долю (10,52% акций) в немецкой газораспределительной компании Verbundnetz Gas (VNG), передает ТАСС. Как рассказали журналистам в управлении информации "Газпрома", желание продать свою долю связано с выходом из капитала VNG стратегического партнера российского концерна — немецкой компании Wintershall Holding.

VNG является газораспределительной компанией, которая занимается продажей газа не только в ФРГ, но и в Австрии, Италии, Чехии, Словакии и Польше, а также реализует проекты по добыче газа в Норвегии. Ранее "Газпром" совместно с Wintershall Holding владели блокирующим пакетом (26,31% акций) VNG. После того, как Wintershall Holding осенью прошлого года продал свой пакет акций, в "Газпроме" пришли к выводу, что не могут принимать реального участия в управлении VNG.

Как полагает агентство Reuters, продавая пакет VNG, "Газпром форсирует реализацию своей стратегии по постепенному выходу из европейского бизнеса. Причиной стали напряженные отношения между Евросоюзом и Москвой, в связи с ролью России в конфликте на Украине, передает Report со ссылкой на РБК.