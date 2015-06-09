​Газпром: Стоимость первой нитки "Турецкого потока" составит 3,3 млрд. евро

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент ОАО "Газпром" Александр Медведев заявил, что к концу июня с турецкой стороной будет подписан меморандум о взаимопонимании по проекту "Турецкий поток".

Как сообщает Report, А.Медведев отметил, что стоимость первой нитки "Турецкого потока" составит 3,3 млрд. евро: "После окончания транзитного контракта с Украиной ни продления, ни заключения нового контракта не будет. В этой связи "Турецкий поток" - еще и самый простой способ обеспечить поставки газа в Турцию".

По его словам, документы будут подписаны в конце июня с новыми министром энергетики и природных ресурсов.

Отметим, что хотя Газпром прогнозирует осуществление первых поставок в 2016 году, официальная Анкара заявила, что этот период продлится до конца 2017 года.

В 2014 году Газпром поставил в Турцию 27,3 млрд. кубометров газа, в 2015 году возник спрос на газ в еще большем объеме.

Отметим, что пропускная способность газопровода должна составить 63 млрд. кубометров в год, 47 млрд. кубометров из которых будет поставляться в Европу через территорию Греции.

А.Медведев также заявил, что в конце июня будет подписано соглашение с турецкой BOTAŞ по скидкам на газ.