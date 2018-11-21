"Газпром" ожидает существенного роста мирового спроса на газ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Российский газовый холдинг "Газпром" ожидает рост мирового спроса на газ по итогам текущего года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по сообщению "Газпрома", такой вывод был сделан после рассмотрения советом директоров холдинга влияния событий 2018 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

"Было отмечено, что рост объема потребления газа в мире продолжается. В 2016-2017 годах он ежегодно увеличивался более чем на 3%. По итогам 2018 года рост может быть еще более значительным", - отмечается в сообщении.