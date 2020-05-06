"Газпром нефть" огласил ожидания по восстановлению цен на нефть

"Газпром нефть" ожидает цену нефти в диапазоне 15-40 долларов США за баррель в 2020 году, при этом в долгосрочной перспективе ожидает восстановления цен до 50 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью корпоративному журналу компании сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий: от 15 до 40 долларов США за баррель. Это позволяет корректировать расходы и при этом сохранять эффективность производства", - сказал он. Янкевич добавил, что компания в текущих ценовых условиях чувствует себя "вполне устойчиво". "Даже если уровень цен будет держаться в районе 20 долларов США за баррель, добыча для нас останется рентабельной", - сказал он.

При этом "в долгосрочном горизонте нефть должна вернуться на уровень 50 долларов США или выше", - отметил Янкевич. Это соответствует базовой цене при оценке инвестиционных проектов в компании.