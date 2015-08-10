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    "Газпром" назвал цену четырех ниток "Турецкого потока"

    Проектной конфигурацией проекта Турецкий поток предусмотрено строительство четырех ниток газопровода

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Проектная документация экспортного газопровода "Турецкий поток" предусматривает поэтапное строительство четырех ниток общей стоимостью 11,4 миллиарда евро; стоимость первой нитки оценивается в 4,3 миллиарда евро, сообщил заместитель начальника департамента по управлению проектами "Газпрома" Алексей Серебряков, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Проектной конфигурацией проекта ("Турецкий поток" — ред.) предусмотрено строительство четырех ниток газопровода, предусмотрен поэтапный ввод этих ниток… Общая стоимость текущая оценивается на уровне 11,4 миллиарда евро без НДС. Стоимость первой нитки газопровода будет около 4,3 миллиарда евро без НДС", — сказал Серебряков в ходе телефонной конференции для инвесторов.

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