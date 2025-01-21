"Газпром" и Казахстан обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в газовой отрасли

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр в Cанкт-Петербурге обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в Cанкт-Петербурге обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение российской компании.

"Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в газовой отрасли", - сообщила компания.

Это первая в новом году встреча Миллера и Скляра. В 2024 году сообщалось о семи контактах между ними, в 2023-м - о пяти.

Правительство Казахстана и "Газпром" в 2023 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.