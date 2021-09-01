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Газ в Европе торгуется на отметке выше 625 долларов за 1 тыс. кубометров

Газ в Европе торгуется на отметке выше 625 долларов за 1 тыс. кубометров Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду ускорила рост и превысила 625 долларов США за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
1 сентября 2021 г. 11:25
Газ в Европе торгуется на отметке выше 625 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду ускорила рост и превысила 625 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 1 сентября достигла 625,9 долларов США за 1 тыс. куб. м или 51,8 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общий рост цены газа с начала торгов в среду составляет около 3%.

Накануне начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что что текущие цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет.

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Версия на английском языке Gas price in Europe rises above $625 per 1,000 cubic meters

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