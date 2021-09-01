Газ в Европе торгуется на отметке выше 625 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду ускорила рост и превысила 625 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду ускорила рост и превысила 625 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 1 сентября достигла 625,9 долларов США за 1 тыс. куб. м или 51,8 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общий рост цены газа с начала торгов в среду составляет около 3%.

Накануне начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что что текущие цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет.