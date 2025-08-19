О нас

Энергетика
19 августа 2025 г. 11:52
Франция импортировала в июле около 82 тыс. тонн нефти из Азербайджана

За январь-июль этого года из Азербайджана во Францию было экспортировано 81 701,93 тонн сырой нефти, стоимость этого объема продукции составила $41 млн 316,86 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Объем продукции, экспортированной из Азербайджана во Францию, уменьшился на 8,9%, а стоимость - на 27,6% по сравнению с первыми 7 месяцами 2024 года.

За последние 7 месяцев доля Франции в экспорте сырой нефти из Азербайджана составила 0,56%.

В этом году впервые экспорт нефти из Азербайджана во Францию был осуществлен в июле.

Версия на азербайджанском языке İyulda Fransa Azərbaycandan 82 minə tona yaxın neft idxal edib

