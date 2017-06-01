Forbes: Одно из крупнейших соглашений в истории Петербургского форума заключено с SOCAR

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В число крупнейших соглашений в истории традиционно проводимого Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вошли три проекта "Роснефти", и они успешно реализуются. Как сообщает Report со ссылкой на Forbes.ru, стабильность в реализации анонсированных на форуме проектов демонстрирует сырьевой сектор.

Четыре из 10 согласованных на форуме проектов остались лишь на бумаге.

В 2013 году между "Роснефтью" и Китайской народной нефтегазовой компанией (CNPC) было заключено соглашение о долгосрочных поставках нефти на сумму 270 млрд долларов. Это стало крупнейшей сделкой, заключенной на ПМЭФ. Контракт предусматривает поставку в Китай 365 млн тонн нефти в течение 25 лет.

Второе крупнейшее соглашение в истории форума было заключено "Роснефтью" с польской компанией Orlen SA F 6 на поставку в Чехию 8 млн тонн нефти по трубопроводу "Дружба" на сумму 7 млрд долларов.

Третьим крупнейшим соглашением стало подписание Газпромбанком, итальянским экспортным кредитным агентством SACE, российским экспортным кредитным агентством ЭКСАР и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) меморандума о взаимопонимании по финансированию и строительству газохимического комплекса в Азербайджане. Новый нефтехимический проект предусматривает строительство газоперерабатывающего и газохимического заводов в Азербайджане с участием российских и итальянских партнеров. Совокупный инвестиционный бюджет проекта по предварительным оценкам составляет 3,5 млрд долларов.

Далее следуют соглашения между "Аэрофлотом" и Boeing (не реализовано), ПИК и "Морским фасадом" (не реализовано), структурой ВЭБа и правительством Нижегородской области, "Роснефтью" и индийскими инвесторами, "Автодором" и "Стройгазконсалтингом" (не реализовано), РЖД и Siemens, "Трансаэро" и Airbus (не реализовано).