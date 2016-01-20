​Fitch снизило прогноз по цене на нефть в 2016 г. до $45 за баррель

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch снизило базовый прогноз по средней цене на нефть в 2016 г. до $45 за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

В долгосрочной перспективе Fitch ожидает цену на нефть на уровне $65. При этом негативный сценарий предполагает, что в 2016 г. баррель нефти в среднем будет стоить $35.

Решение пересмотреть прогноз по ценам на нефть и газ вызвано как сокращением спроса на энергоносители, так и снижением добычи в США, отмечают аналитики агентства.

Цена на нефть марки Brent по итогам 2015 г. обрушилась на 49,6%, а с начала 2016 г. уже упала на 22,5%, обновив многолетние минимумы.