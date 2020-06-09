Fitch считает маловероятным падение цен на нефть ниже 30 долларов за баррель

Международное рейтинговое агентство Fitch считает маловероятным падение цен на нефть значительно ниже 30 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"Мы считаем, что стрессовый сценарий с падением цен значительно ниже 30 долларов США за баррель сейчас маловероятен. Рынок, скорее всего, столкнется с дефицитом производства во второй половине 2020 года из-за постепенного улучшения спроса и сокращения предложения", - говорится в сообщении.

Соглашение ОПЕК+ о продлении рекордного сокращения добычи нефти еще на один месяц должно ускорить восстановление равновесия на рынке, считает Fitch. Однако пока неясно, является ли восстановление цен на нефть на сегодняшний день устойчивым. Добыча сырья в странах, не входящих в ОПЕК+, особенно в США, будет оказывать значительное влияние на баланс спроса и предложения. Нормализация запасов нефти, накопленных в первой половине года, затянется на несколько месяцев, прогнозирует агентство.

Цена нефти в 40 долларов США за баррель может привести к увеличению объемов добычи американских компаний, что ограничит восстановление цен на рынке. При цене в 30 долларов США производители будут в состоянии стабилизировать свою добычу, пишет Fitch.

По оценкам Fitch, страны ОПЕК+ сократили добычу примерно на 7,5 млн баррелей в сутки в мае по отношению к марту. В июне совокупные сокращения стран-участников сделки должны превысить 9 млн баррелей в сутки.

В апреле Fitch сохранил прогноз по среднегодовой цене нефти Brent в 2020 году на уровне 35 долларов США за баррель. При этом рост цены до 45 долларов США за баррель ожидается не ранее 2021 года, а до 53 долларов США за баррель - не ранее 2022 года.