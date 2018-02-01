Fitch: Россия и Саудовская Аравия меньше всего заинтересованы продлевать пакт ОПЕК+

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ У России и Саудовской Аравии останется меньше стимулов продлевать соглашение о заморозке добычи нефти на 2019 год, но подтолкнуть их к этому может рост добычи сланцевой нефти в США. Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Reuters директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

“Единственная ситуация, по которой может случиться досрочный выход из сделки, если добыча сланцевой нефти в США будет расти меньшими темпами, чем сейчас все ждут. Тогда рынок будет в состоянии сильного дефицита, и цены могут продолжить рост”, - говорит Маринченко.

По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в США в этом году взлетит на 1,05 млн баррелей в сутки, до 15,29 млн баррелей в сутки, и Маринченко считает эту цифру правдоподобной.