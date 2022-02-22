Fitch: Цена нефти ожидается выше 100 долларов в случае обострения ситуации вокруг Украины

Обострение геополитических трений, связанных с Украиной, вносит вклад в рост цен на нефть, который может достигать 15 долларов США за баррель. Но при нормализации ситуации рост может сойти на нет.

Обострение геополитических трений, связанных с Украиной, вносит вклад в рост цен на нефть, который может достигать 15 долларов США за баррель. Но при нормализации ситуации рост может сойти на нет.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вероятно, геополитическая премия в цене на нефть сейчас составляет порядка 15 долларов за баррель. Если все пойдет по самому спокойному сценарию, который подразумевает отсутствие дальнейшей эскалации, минимальные санкции, не затрагивающие нефтегазовой сектор, замораживание конфликта, в итоге эта геополитическая премия сойдет на нет", - считает он.

Стоимость Brent на фоне новостей об эскалации ситуации вокруг Украины растет несколько дней подряд и во вторник превысила 99 долларов за баррель.

Если обострение ситуации будет набирать обороты, перейдет в более острую фазу, которая в ответ может повлечь санкции в отношении российского экспорта нефти, то цена нефти "может потенциально значительно превысить 100 долларов за баррель", отметил Маринченко. Такой сценарий, по мнению эксперта, "мог бы спровоцировать энергетический кризис".

"Доля России на мировом рынке нефти - более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного - даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана", - резюмировал он.