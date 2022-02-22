О нас
Аудио новости

Fitch: Цена нефти ожидается выше 100 долларов в случае обострения ситуации вокруг Украины

Fitch: Цена нефти ожидается выше 100 долларов в случае обострения ситуации вокруг Украины Обострение геополитических трений, связанных с Украиной, вносит вклад в рост цен на нефть, который может достигать 15 долларов США за баррель. Но при нормализации ситуации рост может сойти на нет.
Энергетика
22 февраля 2022 г. 12:41
Fitch: Цена нефти ожидается выше 100 долларов в случае обострения ситуации вокруг Украины

Обострение геополитических трений, связанных с Украиной, вносит вклад в рост цен на нефть, который может достигать 15 долларов США за баррель. Но при нормализации ситуации рост может сойти на нет.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вероятно, геополитическая премия в цене на нефть сейчас составляет порядка 15 долларов за баррель. Если все пойдет по самому спокойному сценарию, который подразумевает отсутствие дальнейшей эскалации, минимальные санкции, не затрагивающие нефтегазовой сектор, замораживание конфликта, в итоге эта геополитическая премия сойдет на нет", - считает он.

Стоимость Brent на фоне новостей об эскалации ситуации вокруг Украины растет несколько дней подряд и во вторник превысила 99 долларов за баррель.

Если обострение ситуации будет набирать обороты, перейдет в более острую фазу, которая в ответ может повлечь санкции в отношении российского экспорта нефти, то цена нефти "может потенциально значительно превысить 100 долларов за баррель", отметил Маринченко. Такой сценарий, по мнению эксперта, "мог бы спровоцировать энергетический кризис".

"Доля России на мировом рынке нефти - более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного - даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана", - резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Fitch”: "Ukrayna ilə bağlı gərginlik artsa, neft bahalaşacaq"
Версия на английском языке Fitch: Oil price expected to rise above $100 if situation around Ukraine escalates

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
Минтруда наделено новыми полномочиями
Минтруда наделено новыми полномочиями
15 февраля 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi