Financial Times: ЕС нужны альтернативные поставщики после отказа от "Южного потока"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз попытается договориться с Азербайджаном и Туркменистаном о поставках газа в ЕС для диверсификации источников после того, как Россия отказалась от реализации проекта газопровода "Южный поток". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Financial Times.

По данным Financial Times, ЕС "увеличит агитационное наступление" на Азербайджан и Туркменистан из-за охлаждения взаимоотношений с Москвой, стремясь поставить богатые газом страны в центр энергетической стратегии" Евросоюза.

Ожидается, что Брюссель представит стратегию Европейского энергетического союза в среду.

Согласно первоначальным проектам плана, попавшим в распоряжение Financial Times, ЕС попытается "использовать все инструменты своей внешней политики для установления отношений стратегического партнерства в энергетике" с альтернативными поставщиками топлива, такими как Азербайджан, Туркменистан и Алжир.

Как заявил Financial Times вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, ЕС необходимо диверсифицировать источники поставок, чтобы меньше зависеть от российского "Газпрома".

"Я думаю, что Европа на самом деле устала каждое лето вести дискуссии о том, как это (вести поставки) делать до наступления зимы. У крупнейшей экономики мира не должно быть таких опасений в 21-м веке", — сказал Шефчович. При этом он пояснил, что Россия останется "очень важным поставщиком для ЕС, но ее влияние будет меньше".

Шефчович также отметил, что ЕС ранее сделал ошибки, стремясь построить южный коридор для поставок топлива, в частности, газопровод "Набукко".

"Мы извлекли уроки из "Набукко". Проект провалился из-за отсутствия достаточной политической поддержки", — подчеркнул он.