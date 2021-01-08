Фикрет Юсифов: Изменение тарифов не окажет серьезного влияния на цены

Основная задача заключается в фундаментальной подготовке экономики страны к постпандемическому периоду путем продолжения реформ

Осуществляя реформы последних лет, правительство Азербайджана ставило целью восстановление темпов развития экономики страны, которые наблюдались до мирового экономического кризиса. И хотя шаги, предпринятые в этом направлении в 2018-2019 годах, позволили достичь довольно хороших результатов, пандемия коронавируса, всколыхнувшая весь мир в начале прошлого года, оказала негативное влияние на экономику и нашей страны.

Об этом сказал Report экс-министр финансов, доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов, комментируя изменение с 5 января в стране розничных цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

"С целью устранения трудностей, созданных COVID-19, для сохранения здоровой бизнес-среды вплоть до наступления постпандемического периода и обеспечения социальной защиты граждан, оставшихся без работы, правительством были выделены миллиарды на дополнительные расходы. И, как вы понимаете, всемирная пандемия еще не закончилась, но расходы на устранение вышеперечисленных проблем все растут", - сказал экс-министр.

По его словам, полное приостановление деятельности малых и средних предприятий, либо их работа не на полную мощность, сократили поступления в государственный бюджет. Тем не менее, правительство продолжает нести дополнительные расходы для поддержки бизнеса и организации социальной защиты граждан. В сложившейся ситуации основная задача заключается в фундаментальной подготовке экономики страны к постпандемическому периоду путем продолжения реформ, считает Ф.Юсифов.

"Предусмотренное увеличение доходов и расходов государственного бюджета на 2021 год в сравнении с 2020-м, дает основание полагать, что в этом году, посредством значимых реформ, правительство нацелено вывести экономику страны на новый уровень развития. Важным подспорьем для выбора данного курса стал факт разработки вакцин против коронавируса, а также процесс массовой вакцинации населения, начавшийся в некоторых странах мира. Азербайджан не намерен отставать в этом направлении от других государств. Значит, цель набрать новые темпы экономического роста - не просто мечта, и по этой причине реформы продолжаются.

Одним из шагов процесса реформирования, в том числе, является и рассмотрение Тарифным (ценовым) советом, с последующим внесением изменений цен на определённую продукцию. По понятным причинам наше общество неоднозначно воспринимает подобные решения Тарифного совета. Ни в одной стране мира не было и не будет позитивного отношения к любому повышению цен. Так каковы основные причины недавнего повышения цен в нашем случае?

Прежде всего, необходимо отметить, что в последний раз цены на дизельное топливо и бензин в нашей стране регулировались, соответственно в 2013 и 2017 годах. В отличие от нас, за это время многие страны неоднократно повышали цены на топливо. На самом деле, мы должны были пересмотреть эти цены еще в начале прошлого года, но пандемия коронавируса, и, последовавшая за ней Отечественная Война за освобождение наших оккупированных земель, отодвинула этот вопрос на второй план.

Как уже было отмечено, влияние эпидемии COVID-19 на мировую экономику, не прошло незамеченным и для экономики Азербайджана. Снижение экономической активности, как правило, приводит к снижению доходов бюджета, а это, в свою очередь, к возникновению определенных трудностей, связанных с финансированием государственных расходов, в том числе социальных. В такой ситуации каждый обоснованный шаг государства в вопросе формирования доходов госбюджета должен быть понятным. На сегодняшний день, даже после повышения цен на дизельное топливо и бензин, среди 167 государств Азербайджан входит в число 23 стран с самыми низкими ценами на топливо. То есть, в настоящее время стоимость топлива в 144 странах мира выше, чем у нас ", - сказал Ф.Юсифов.

По его словам, в результате принятого ценового регулирования ожидаются дополнительные поступления в государственный бюджет, которые планируется направить на реализацию мероприятий, осуществляемую в соответствии с систематизированной и устойчивой социальной политикой страны.

Как подчеркнул Ф.Юсифов, государством предусматривается введение компенсационных механизмов с целью минимизирования влияния пересмотренных цен на топливо на бюджет наших граждан, а также на сельскохозяйственную продукцию, являющейся ключевой в потребительской корзине: "Данные меры, в свою очередь, предотвратят рост цен на сельхозпродукцию, помогут в дальнейшем сохранить конкурентоспособность в этой сфере, удержат цены на стабильном уровне.

В этом контексте следует отметить, что, хотя в обращении SOCAR значилось и повышение уровня цен на природный газ, Тарифный совет это предложение не принял, и цены на природный газ остались прежними. То есть, для обеспечения защиты уязвимых социальных групп, Тарифный совет не пошел на повышение цен, которое бы привело к возникновению дополнительных расходов у граждан.

Также, с целью нейтрализации влияния увеличившейся цены на дизельное топливо, планируется выплата компенсации предприятиям, занимающимся пассажирскими перевозками. Это важный шаг для предотвращения изменения тарифов на общественный транспорт, услугами которого наши граждане пользуются в повседневной жизни".

Наряду с этим, по словам экс-министра, в Азербайджане реализуются обширные меры социальной защиты, систематически повышаются заработная плата, пенсии и пособия. Стоило бы отметить, что в 2013-2020 годах среднемесячная заработная плата в стране выросла на 66%, а пенсии - на 73%. За 10 месяцев прошлого года средняя месячная заработная плата составила 704,5 маната.

Фикрет Юсифов считает, что все это дает основание говорить о том, что реформы проводятся с учетом их положительных и отрицательных последствий, решения принимаются не спонтанно, а по, так называемой, схеме «семь раз отмерь, один раз отрежь». Выверенный шаг, сделанный согласно такому подходу, не принесет вреда, заключил экс-министр.