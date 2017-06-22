FGE: Нефть опустится до 40 долларов за баррель, если Саудовская Аравия не сократит производство

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия может себе позволить снизить производство на 500-600 баррелей в день. Если она не реализует дополнительные сокращения, то цены опустятся до 40 долларов за баррель или, весьма вероятно, еще ниже.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сказал в интервью телеканалу Bloomberg глава Facts Global Energy (FGE) Ферайдун Фешараки.

Он напомнил, что добыча Саудовской Аравии в ноябре 2014 года, то есть до того, как страна начала вести политику борьбы за долю на рынке, составляла около 9,4 млн баррелей в день. Сегодня добыча в стране составляет 10 млн баррелей в день.

В контексте грядущего IPO Saudi Aramco у Саудовской Аравии не остается иного выбора, кроме как сокращать производство для повышения цен. "Проблема в том, что если они поднимут цены прямо сейчас, то через полгода у них будет та же самая проблема", - отмечает Фешараки.

Если цены на нефть будут оставаться выше 45 долларов за баррель, то многие компании в США смогут продолжать бурение. Но если цены опустятся до 40 долларов за баррель, объемы бурения сократятся и произойдет некоторая ребалансировка. На данный момент проблема в том, что если картель не сократит производство, цены продолжат резко снижаться.