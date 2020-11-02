Фатих Донмез: Турция будет привлекать иностранные компании в газовый сектор

Буровое судно начнет выполнять новые работы в начале ноября на газовой скважине Türkali-1 в Черном море, чтобы начать новые поиски

Турция изучает и анализирует варианты аренды или приобретения нового бурового судна по мере активизации деятельности в Средиземном и Черном морях.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

После недавнего открытия крупнейших в стране запасов природного газа в Черном море, Донмез сообщил, что хорошие новости могут также поступить из скважины в Восточном Средиземноморье после дополнительных сейсмических и буровых работ.

"Мы планировали, что до первого открытия хватит двух-трех буровых кораблей. Но после первой находки у нас будут интенсивные буровые работы. Одно из наших судов находится в Средиземном море. У нас два корабля в Черном море. Мы заявили о намерении купить или арендовать третий корабль. Наши друзья работают (по теме), и мы выберем для нас более экономичный вариант", - сказал он.

Судно Yavuz действует в Восточном Средиземноморье, а Fatih - в Черном море.

По словам министра, третье буровое судно, Kanuni, которое присоединилось к флоту в этом году, в настоящее время находится у Стамбула и вскоре отправится в прибрежный город Филиос, прежде чем присоединиться к Fatih в январе следующего года.

Fatih недавно обнаружил 405 млрд кубометров природного газа на участке Tuna-1 на газовом месторождении Сакарья, расположенном примерно в 100 морских милях к северу от турецкого побережья Черного моря.

Буровое судно начнет выполнять новые работы в начале ноября на газовой скважине Türkali-1 в Черном море, чтобы начать новые поиски.

"Мы планируем открыть там от 30 до 40 скважин. Это означает, что мы говорим о бизнес-плане на 7-8 лет. Если к 2023 году мы завершим 8-10 скважин, значит, к этому году мы начнем добычу. Мы планируем завершить там все работы к 2028 году. Все они относятся к текущему месторождению", - сказал министр.

Турция ожидает первый газовый поток с месторождения в объеме 5-10 млрд кубометров в год в 2023 году. Ожидается, что к 2025 году объем добычи с этого месторождения достигнет 15 млрд кубометров.

Донмез ранее заявлял, что Турция будет эксплуатировать газовое месторождение самостоятельно, но может сотрудничать с иностранными фирмами в плане детальных работ и оборудования.