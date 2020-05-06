Ежедневный избыток нефти на рынке составляет 10 млн баррелей

Избыток нефти на мировом рынке сейчас составляет 10 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в рамках онлайн-интервью на ресурсах фонда "Росконгресс".

По его оценке, падение коммерческих запасов при нормальном восстановлении спроса и при отсутствии потрясений может начаться в третьем квартале 2020 года.

Сорокин подчеркнул, что сделка ОПЕК+ выигрывает время до заполнения хранилищ. У нее не было задачи полностью сбалансировать рынок из-за риска не восстановить добычу.