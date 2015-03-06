ExxonMobil заплатит властям штата Нью-Джерси 225 млн. долларов за загрязнение окружающей среды

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Американская нефтяная компания ExxonMobil согласилась заплатить властям штата Нью-Джерси 225 млн. долларов за загрязнение окружающей среды, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Иск против базирующейся в городе Ирвинг (штат Техас) ExxonMobil департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси подал в 2004 году. В нем утверждалось, что нефтеперерабатывающие заводы компании в городах Линден и Бейонн загрязнили землю и подземные воды.

В 2014 году суд признал ExxonMobil виновной в нанесении ущерба природе. Теперь же стороны пришли к соглашению по поводу размера штрафа.