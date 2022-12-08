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ExxonMobil планирует ежегодные капиталовложения в 20-25 млрд долларов

ExxonMobil планирует ежегодные капиталовложения в 20-25 млрд долларов Американская ExxonMobil планирует ежегодные капиталовложения в размере 20-25 млрд долларов до 2027 года.
Энергетика
8 декабря 2022 г. 17:14
ExxonMobil планирует ежегодные капиталовложения в 20-25 млрд долларов

Американская ExxonMobil планирует ежегодные капиталовложения в размере 20-25 млрд долларов до 2027 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Корпоративный план поддерживает ежегодные капитальные вложения на уровне 20-25 млрд долларов до 2027 года, при этом инвестиции в снижение выбросов вырастут примерно до 17 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что более 70% капиталовложений будет направлено на стратегические разработки в Пермском бассейне США, Гайане, Бразилии и проекты по СПГ по всему миру. Компания ожидает роста добычи к 2027 году на 500 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день до 4,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, причем более 50% от общего объема придется на эти ключевые области роста.

Энергокомпания прогнозирует, что краткосрочные инвестиции в разведку и добычу сохранят добычу примерно на уровне 3,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в 2023 году при цене нефти марки Brent в 60 долларов за баррель.

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Версия на английском языке ExxonMobil announces 5-yr corporate plan

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