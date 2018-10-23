Евросоюз готов привлечь инвестиции в Транскаспийский газопровод

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Представители Евросоюза на переговорах с делегацией Туркменистана в Брюсселе выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в строительство Транскаспийского газопровода.

Как сообщает Report со ссылкой на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан", со стороны ЕС был проявлен большой интерес к строительству Транскаспийского газопровода и поставкам туркменского природного газа на европейский рынок.

По словам президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, благодаря принятию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря создана необходимая правовая база по прокладке газопровода.

"Теперь для реализации этого востребованного жизнью проекта нужны только согласие сторон-участниц проекта и экологическая экспертиза, отвечающая строгим международным требованиям", — сказал туркменский лидер.

Транскаспийский газопровод предусматривает поставку туркменского природного газа на европейский рынок в течение не менее 30 лет.

Проект газопровода между туркменским и азербайджанским побережьем Каспия необходим для подключения Туркменистана к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Газопровод TANAP предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу.