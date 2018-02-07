Европейский инвестиционный банк утвердил кредит на 1,5 млрд евро для TAP

Баку. 7 февраля .REPORT.AZ / Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил кредит на 1,5 млрд евро на строительство Трансадриатического трубопровода (ТАР), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Напомним, что общая стоимость TAP составляет 4,5 млрд евро.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.