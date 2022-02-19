О нас
Report Georgia
Аудио новости

Европейские подземные хранилища газа опустели на 95,3%

Европейские подземные хранилища газа опустели на 95,3% По состоянию на 17 февраля 2022 года Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом газа.
Энергетика
19 февраля 2022 г. 14:25
Европейские подземные хранилища газа опустели на 95,3%

По состоянию на 17 февраля 2022 года Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно подсчетам в "Газпроме", опираясь на данные Gas Infrastructure Europe, в ПХГ Европы остается менее 5% запасов.

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21%, или на 8,3 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня, подчеркивают в российском холдинге. При этом отобрано 95,3% или 44,8 млрд куб. м от объема газа, закачанного в летний сезон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropanın yeraltı qaz anbarları 95,3% boşalıb
Версия на английском языке European underground gas storage facilities 95.3% empty

Экслюзивные новости

Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi