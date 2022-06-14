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Европарламент отказался причислить атом и газ к безвредным источникам энергии

Европарламент отказался причислить атом и газ к безвредным источникам энергии Большая группа депутатов Европарламента высказалась против предложения Еврокомиссии классифицировать атом и природный газ как "устойчивые источники энергии", на которые распространяется политика поддержки ЕС.
Энергетика
14 июня 2022 г. 17:33
Европарламент отказался причислить атом и газ к безвредным источникам энергии

Большая группа депутатов Европарламента высказалась против предложения Еврокомиссии классифицировать атом и природный газ как "устойчивые источники энергии", на которые распространяется политика поддержки ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил член двух профильных комитетов Европарламента и докладчик по регулированию таксономии (системы классификации источников энергии в рамках "зеленого" курса ЕС) Бас Эйкхаут.

"Нам нужны огромные инвестиции в расширение возобновляемых источников энергии, а не энергии прошлого. "Зеленый" курс не должен использоваться для финансирования энергии, которая наносит вред окружающей среде и климату, создает неуправляемые риски", - сказал он.

Он прокомментировал итоги состоявшегося во вторник голосования в комитетах по окружающей среде (ENVI) и по экономическим и валютным вопросам (ECON). Предложение признать газ и атом устойчивыми ресурсами энергии на период долгосрочного перехода к возобновляемым источникам отвергли 76 членов обоих комитетов, поддержали 62, воздержались четверо.

"Делегированный акт о таксономическом регламенте" Еврокомиссии является знаком устойчивого развития, которым руководствуются инвесторы.

Ожидается, что принятая комитетами резолюция против предложения ЕК будет вынесена на голосование на июльской пленарной сессии Европарламента. "Зеленые" призывают депутатов отклонить "делегированный акт". Для этого необходимо абсолютное большинство в 353 голоса (из 705 депутатов).

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