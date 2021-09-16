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Европа уже получила 5 млрд кубометров газа из Азербайджана

Европа уже получила 5 млрд кубометров газа из Азербайджана Компания-оператор Трансадриатического трубопровода(TAP) сообщила, что с начала поставок азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз» европейские потребители в общей сложности получили 5 миллиардов кубометров топлива.
Энергетика
16 сентября 2021 г. 13:47
Европа уже получила 5 млрд кубометров газа из Азербайджана

Компания-оператор Трансадриатического трубопровода(TAP) сообщила, что с начала поставок азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз» европейские потребители в общей сложности получили 5 миллиардов кубометров топлива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАР.

Газ поступает в Европу через точку Кипой на греко-турецкой границе, где газопровод TAP соединяется с Tрансанатолийской линией (TANAP).

«Мы очень рады достичь этой важной вехи, что укрепляет роль TAP как надежного оператора системы передачи на европейском энергетическом ландшафте. Помимо обеспечения энергетической безопасности и диверсификации на множестве рынков, объемы газа, поставляемые через TAP, поддерживают энергетический переход, особенно в Юго-Восточной Европе. Более того, в соответствии с нашим долгосрочным видением, TAP будет продолжать использовать возможности для транспортировки углеродно-нейтральных источников энергии, таких как водород, для сокращения выбросов в соответствии с целями Европейского Союза», - заявил Лука Скьеппати, управляющий директор TAP.

По словам Марии Савовой, коммерческого директора TAP, непрерывная деятельность газопровода с конца прошлого года увеличивает ликвидность на газовых рынках. Но важно помнить, что рынок постоянно тестируется, и Трансадриатическая линия может поэтапно расширяться и удвоить свою мощность.

Необязывающие предложения от заинтересованных сторон только что завершились. Но все потенциальные будущие пользователи могут принять участие в предстоящей обязывающей фазе рыночного тестирования, отметила она.

Европейский участок Южного газового коридора TAP может транспортировать около 10 миллиардов кубометров газа в год на несколько рынков в Европе. Трубопровод спроектирован с возможностью увеличения пропускной способности до 20 миллиардов кубометров в год

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Версия на азербайджанском языке TAP ilə Avropaya ilk 5 milyard kubmetr Azərbaycan təbii qazı nəql edilib
Версия на английском языке TAP transports first 5 bcm of natural gas to Europe

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