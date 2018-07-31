Еврокомиссия выделила TANAP грант в 5 млн евро

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия выделила грант в размере 5 млн евро на проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу.

Как сообщает Report, эту информацию распространил TANAP.

Грант был предоставлен в рамках энергетической программы CEF (Connecting Europe Facility), которая поддерживает энергетические проекты Европейской комиссии.

По информации, общая сумма грантов в рамках программ Европейского Союза на различные виды деятельности по проекту TANAP с 2014 года, включая вышеуказанный грант, превышает 15 млн евро.

Отметим, что TANAP, один из основных сегментов Южного газового коридора, оценивается в 8 млрд долларов. TANAP берет начало у границы Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 км. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. 12 июня этого года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию. Первый год объемы поставок составят 2 млрд кубометров.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.