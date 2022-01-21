Еврокомиссия: Стоимость газа в ЕС выросла в III квартале 2021 года в шесть раз

Цены на газ на спотовом рынке в странах Евросоюза (ЕС) выросли в третьем квартале прошлого года в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2020 года и почти вдвое по сравнению со вторым кварталом 2021 года, цены на газ для физических лиц в ряде городов ЕС

Цены на газ на спотовом рынке в странах Евросоюза (ЕС) выросли в третьем квартале прошлого года в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2020 года и почти вдвое по сравнению со вторым кварталом 2021 года, цены на газ для физических лиц в ряде городов ЕС удвоились.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Еврокомиссии (ЕК) о состоянии газового рынка ЕС в третьем квартале прошлого года.

ЕК отмечает, что в обозримом будущем нельзя ожидать существенного падения цен.

"Спотовые цены на европейских хабах в третьем квартале 2021 года выросли на 85-95% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Это примерно в шесть раз выше, чем цены в том же периоде 2020 года", - говорится в отчете.

Nord Stream ("Северный поток") был главным маршрутом поставок газа в ЕС в третьем квартале 2021 года - по нему транспортировалось в этот период 40% газа из России. РФ оставалась крупнейшим поставщиком газа в страны ЕС, обеспечивая 41% импорта газа государствами Евросоюза.

В документе отмечено, что Nord Stream оставался в указанный период самым важным маршрутом поставок российского газа в ЕС, на него пришлось 40% поставок (13 млрд кубометров), на втором месте был украинский транзит - 27% (9 млрд кубометров), на третьем - поставки по белорусскому маршруту, которые снизились до 25% (8 млрд кубометров). В документе также отмечается, что в этот период "Турецкий поток" обеспечил максимальный объем поставок в ЕС за все время своего существования в 9% от российского транзита (3 млрд кубометров).

Еще 2,5 млрд кубометров газа Россия поставила в страны ЕС в виде сжиженного природного газа, став четвертым его поставщиком после Катара, США и Нигерии, которые в сумме поставили в европейские страны около 12 млрд кубометров СПГ.