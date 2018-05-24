Еврокомиссия не станет штрафовать "Газпром"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Еврокомиссия объявила о прекращении антимонопольное дела против российской корпорации "Газпром".

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, разбирательство продолжалось около шести лет и завершилось мировым соглашением.

Компанию штрафовать не стали.

Как объявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, мировое соглашение было достигнуто после обещаний "Газпрома"обеспечить свободные поставки топлива по рыночным ценам в Центральную и Восточную Европу.

Вопрос цен был главным в начале разбирательства: корпорацию обвиняли в использовании доминирующего положения и в завышении тарифов.