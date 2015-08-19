Еврокомиссия не разглядела приоритет в продолжении "Турецкого потока"

"Что касается безопасности поставок газа в Юго-Восточной Европе, заинтересованные страны в середине июля определили приоритетные проекты в газовой сфере", — заявил он.
Более того, аналогичные Tesla газовые проекты на данный момент также не считаются для Европы приоритетными, отмечают в Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что Балканские страны, а именно Сербия, Македония, Греция и Венгрия, заинтересованы в продлении газопровода "Турецкий поток" до территории Австрии. Для этого предлагается построить ответвление от "Турецкого потока" длиной до 1400 км, проект получил название Tesla.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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