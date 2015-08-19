Еврокомиссия не разглядела приоритет в продолжении "Турецкого потока"

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Проект газопровода Tesla, который должен стать продолжением газопровода "Турецкий поток" в Балканские страны, не является приоритетным для стран Юго-Восточной Европы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии.

"Что касается безопасности поставок газа в Юго-Восточной Европе, заинтересованные страны в середине июля определили приоритетные проекты в газовой сфере", — заявил он.

Более того, аналогичные Tesla газовые проекты на данный момент также не считаются для Европы приоритетными, отмечают в Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Балканские страны, а именно Сербия, Македония, Греция и Венгрия, заинтересованы в продлении газопровода "Турецкий поток" до территории Австрии. Для этого предлагается построить ответвление от "Турецкого потока" длиной до 1400 км, проект получил название Tesla.