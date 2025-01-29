О нас

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен планирует посетить Азербайджан.
Энергетика
29 января 2025 г. 10:30
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен планирует посетить Азербайджан в апреле.

Об этом сообщил Report официальный представитель ЕС.

Комиссар Йоргенсен примет участие в 11-м министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-м министерском заседании консультативного совета по зеленой энергии, которые запланированы на 4 апреля 2025 года.

10-е министерское заседание КС Южного газового коридора и 2-е министерское заседание КС по зеленой энергии прошли в Баку 1 марта 2024 года.

Министерские встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводятся с февраля 2015 года.

Южный газовый коридор (ЮГК) создан для экспорта азербайджанского газа в Европу. Основными компонентами ЮГК являются: стадия-2 проекта "Шахдениз", расширенный Южно-Кавказский трубопровод Баку - Грузия - граница с Турцией, Трансанатолийский газопровод (TANAP) от восточной до западной границ Турции и Трансадриатический газопровод (TAP), соединяющий Грецию, Албанию и юг Италии.

Консультативный совет по ЮГК был основан в 2015 году по инициативе Азербайджана для координации усилий создания и ввода в строй этого коридора. В предыдущие годы Азербайджан реализовал совместно с соседними странами – Грузией и Турцией важные энергетические проекты. Однако круг вовлеченных в этот проект стран и компаний нуждался в большей координации для максимальной эффективности. Инициатива была поддержана Европейской комиссией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı SGC Məşvərət Şurasının iclasında iştirak edəcək
Версия на английском языке EU Energy Commissioner Jørgensen eyes attending SGC Advisory Council meeting

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi