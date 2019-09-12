​Есть ли дефицит природного газа в Азербайджане? – МНЕНИЕ

До начала зимнего сезона в газохранилища в Азербайджане планируется закачать сверх плана около 3,2 млрд кубометров газа.

Об этом заявил Report замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, запасы добываемого газа в стране растут из года в год.

В стране изобилие природного газа

Эксперт по вопросам энергетики, доктор философии Эмин Ахундзаде рассказал Report, что добыча природного газа в Азербайджане значительно выросла за последние годы: "В 2017-2018 годах добыча природного газа по стране выросла на 7,2%, в первой половине этого года - более чем на 20%".

Эксперт также отмечает, что согласно прогнозам, к концу этого года добыча вырастет как минимум на 20%: "С одной стороны наблюдается значительный рост производства природного газа, с другой - потребление природного газа практически осталось стабильным. В 2015-2018 годах потребление газа в Азербайджане даже снизилось почти на 3%. Причиной является диверсификация общего потребления энергоресурсов в стране и резкое повышение пользования альтернативными источниками энергии".

Эксперт по вопросам энергетики, доктор философии Эмин Ахундзаде "Мы смогли воспользоваться этим развитием".

Э.Ахундзаде отметил, что ранее, как и многие другие страны, для производства электроэнергии Азербайджан использовал в основном, природный газ: "Но доля природного газа в производстве электроэнергии снизилась более чем на 10% в период с 2015 по 2018 годы. В противовес этому, увеличилась доля альтернативных источников энергии. Например, производство электроэнергии за счет энергии ветра увеличилось в 18 раз в период с 2015 по 2018 год и в 5 раз в первой половине этого года. В то же время производство солнечной энергии за тот же период увеличилось в 9 раз. В первом полугодии наблюдается рост на 10% в годовом сравнении. С другой стороны, производство биомассы увеличилось в 3,2 раза в 2015-2018 годах. В основном это связано с развитием сельхозсектора в стране за последние годы. Таким образом, мы смогли воспользоваться этим развитием. Все это говорит о том, что доля альтернативной энергетики в производстве электроэнергии увеличивается, а доля природного газа сокращается.

Снижение доли природного газа в производстве электроэнергии позволит использовать природный газ в качестве сырья для промышленности и тем самым создать добавленную стоимость для экономики. Как известно, голубое топливо в качестве сырья используется на SOCAR Methanol и SOCAR Carbamide. К примеру, при производстве карбамида из природного газа, его стоимость возрастает более чем вдвое. Это, в свою очередь, способствует оптимизации доходов по всей стране".

Настоящая причина перебоев в поставках газа - не нехватка газа, а износ из года в год газовой инфраструктуры

Эксперт рассказал, что за последние три года в результате капитального ремонта и реконструкции потери при транспортировке газа снизились на 42%. Таким образом, несмотря на увеличение уровня газификации в стране в 2015-2019 годах на 14,1% - с 84,1% до 95,8%, потребление природного газа в стране осталось стабильным благодаря предпринятым мерам.

Он подчеркнул, что в прошлом году в подземные газохранилища страны было закачано 3 млрд кубометров природного газа, часть этих объемов импортирована: "В летние месяцы спрос на газ низкий, поэтому он покупается по выгодной стоимости и закачивается в хранилища. Зимой часть этих объемов используется на внутреннем рынке, остальная часть продается на зарубежные рынки по более высокой стоимости, обеспечивая дополнительный доход стране. Сегодня подземные газохранилища странами-экспортерами природного газа, в основном, используются для этих целей. Но в этом году планируется увеличить запасы газа в газохранилищах, причем полностью за счет внутреннего производства. То есть, нет необходимости в закупках голубого топлива. Это говорит о том, что на рынке достаточно газа".

В заключение Ахундзаде сказал, что природный газ, который будет закачиваться в подземные газохранилища в этом году, составляет 30% общего потребления страны: "Это очень важный показатель. С точки зрения энергобезопасности, запасы природного газа должны составлять 20% внутреннего спроса. У нас этот показатель составит 30%".

Однако большая часть газовой инфраструктуры в постсоветских странах, в том числе в Азербайджане, была создана в 1960-1980-х годах. Инфраструктура устарела, поэтому требует постоянного внимания. По этой причине время от времени работу газопроводов приостанавливают из-за ремонта. По мере замены старых газопроводов на новые, будут предотвращены потери газа при транспортировке, а также сведены к минимуму возможные перебои в подаче природного газа.

Правительство полагается на себя в данном вопросе

Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан рассказал Report, что с 1 января 2019 года Азербайджан больше не является импортером газа: "По итогам первого полугодия 2019 года добыча товарного газа в Азербайджане составляет 24 млрд кубометров или чуть больше. В 2018 году добыто 19,2 млрд товарного газа. Сегодня в стране добывается достаточно газа. Однако это не означает, что увеличение добычи газа на 100% связано с реализацией проекта "Шахдениз-2". Доля газа с месторождения значительна, но это не все объемы".

По его словам, Госнефтекомпания Азербайджана смогла увеличить добычу на своих месторождениях: "Здесь следует особо отметить два месторождения. Первое это "Умид". В апреле этого года на нем введена в эксплуатацию новая скважина с суточным дебитом 2,5 млн кубометров. К концу года только с данной скважины будет добыто дополнительно 900 млн кубометров товарного газа. Кроме того, значительно возросла добыча газа на месторождении "Булла". Этот газ поступает на внутренний рынок, в результате растут объемы закачиваемого в подземные газохранилища газа, покрывается растущий спрос страны".

Эксперт отмечает, что ранее потребность страны в газе увеличивалась, в основном, за счет подключения к сети абонентов из категории населения: в том числе здания, подключенные к сети газоснабжения: "С 2012 года в стране стартовал масштабный проект по газификации, из года в год новые жилые дома подключают к газораспределительной сети. Но с 2018 года неуклонно растет удельный вес промышленности в потреблении природного газа. Карбамидный завод SOCAR увеличивает производственные мощности. Метаноловый завод SOCAR также использует природный газ в качестве сырья для производства продукции, в то же время создавая добавленную стоимость для экономики. Это очень выгодные сферы для страны".

Руководитель центра отметил, что в этом году в Азербайджане также начато использование компримированного природного газа – CNG: "В действительности, он применяется в нашей стране с 2015 года для автобусов. Сейчас также набирают популярность легковые автомобили, работающие на CNG. Согласно решению Кабинета министров, с 2022 года весь общественный транспорт в Азербайджане перейдет на этот вид топлива. То есть Азербайджан планирует превратиться в газовую страну”.

По словам эксперта, в данном вопросе правительство полагается на запасы товарного газа, поэтому смело реализует такие проекты.

И.Шабан рассказал, что к концу 2021 года - началу 2022 года на внутренний рынок будет поступать 1,7 млрд кубометров газа с месторождения "Абшерон": "После начнется эксплуатация месторождения "Карабах" компанией Equinor. Газ и конденсат с этих месторождений также будут направлены на внутренний рынок. Кроме того, увеличится добыча газа с месторождений "Умид" и "Булла". На повестку дня выйдут перспективы новых газовых месторождений. В этом году BP начала бурение разведочной скважины на сухопутном месторождении "Гобустан". Найденные здесь запасы газа будут направлены на внутренний рынок.

Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан "Азербайджан еще в течение 10 лет сможет поддерживать спрос на газ на текущем уровне".

Он не согласен со слухами о предстоящем дефиците газа. Вместе с тем, он отмечает, что при транспортировке газа наблюдаются значительные потери: "Значительной экономии газа можно добиться за счет реконструкции газораспределительной системы. При наличии комплексного подхода к развитию энергосберегающих технологий в стране спрос на энергию не должен расти. Половина потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергии. Поэтому необходимо применение энергосберегающих технологий как в промышленности, так и в быту. Тем самым Азербайджан еще в течение 10 лет сможет поддерживать спрос на газ на текущем уровне".

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища (ПГХ) – "Галмаз" и "Гарадаг". Сезон закачки газа - апрель-ноябрь.

Вместимость ПГХ планируется увеличить в два этапа до 5 млрд кубометров.

Работы в направлении увеличения емкости газохранилища "Галмаз", включая строительство новой газокомпрессорной станции, газораспределительного пункта, а также прокладку шлейфов, завершаются. В то же время разрабатывается проект по выполнению аналогичных работ на участке "Гарадаг".