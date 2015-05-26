​Еще три села Джалилабадского района газифицированы

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 26 мая восстановлена подача газа в села Хасыллы, Гаджиисмаиллы и Сеидбазар Джалилабадского района. Об этом Report заявили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На мероприятии по этому случаю приняли участие представители районной Исполнительной власти и ПО "Азеригаз", представители общественности.

По информации, в селе Сеидбазар обеспечены газом 188 абонентов, в селе Хасыллы - 83 абонента, в селе Гаджиисмаиллы - 70 абонентов.