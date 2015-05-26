 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Еще три села Джалилабадского района газифицированы

    На мероприятии приняли участие представители районной ИВ и ПО Азеригаз

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 26 мая восстановлена подача газа в села Хасыллы, Гаджиисмаиллы и Сеидбазар Джалилабадского района. Об этом Report заявили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    На мероприятии по этому случаю приняли участие представители районной Исполнительной власти и ПО "Азеригаз", представители общественности.

    По информации, в селе Сеидбазар обеспечены газом 188 абонентов, в селе Хасыллы - 83 абонента, в селе Гаджиисмаиллы - 70 абонентов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi