Еще одна скважина на месторождении "Гюнешли" сдана в эксплуатацию

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает работы по бурению новых скважин на мелководной части месторождения "Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сдана в эксплуатацию скважина №355, пробуренная с глубоководного морского основания №14 по заказу ПО.

Суточный дебит скважины, пробуренной до продуктивного пласта "Фасиля", с интервала 2 985-2 974 м, составляет 107 тонн нефти и 27 600 кубометров газа.

Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть".