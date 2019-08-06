​Еще 70 тыс. тонн азербайджанской нефти доставлено в Украину

Танкер Gstaad Grace вместимостью 70 тыс. тонн с азербайджанской нефтью для Кременчугского НПЗ компании "Укртатнафта" завершил разгрузку в порту Одессы.

Как сообщает Report со ссылкой на enkorr, в Одессу судно было отправлено в начале августа с грузинского порта Супса.

По данным портала MarineTraffic, сегодня утром судно покинуло порт Одессы.

Напомним, что в конце 2016 года "Укртатнафта" подписала контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. В 2017 году импорт составил 950 тыс. тонн, в 2018 году - 670 тыс. тонн.