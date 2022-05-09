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ЕС требует от стран-членов делиться газом на случай прекращения Россией поставок

ЕС требует от стран-членов делиться газом на случай прекращения Россией поставок Европейский союз требует от стран-членов делиться газом на случай прекращения Россией поставок.
Энергетика
9 мая 2022 г. 03:12
ЕС требует от стран-членов делиться газом на случай прекращения Россией поставок

Европейский союз требует от стран-членов делиться газом на случай прекращения Россией поставок.

Как передает Report со ссылкой на испанское издание El Pais, Москва уже приостановила поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за газ в рублях, и угрожает сделать то же самое с остальными европейскими клиентами.

"Европейская комиссия планирует утвердить план энергосбережения 18 мая, чтобы справиться с возможным резким прерыванием поставок российского газа. Брюссель предупреждает, что в чрезвычайной ситуации эти меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, например Испания, должны будут делиться своим газом со странами, которые пострадали от приостановки РФ поставок", - сообщает издание.

Кроме того, Брюссель также потребует, чтобы распределение энергетического ресурса, которое началось бы с промышленного сектора, не давало бы стране с полной поставкой конкурентного преимущества над теми странами, которые пострадали от действий РФ.

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