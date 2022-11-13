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Эрдоган намерен обсудить создание газового хаба с лидерами Азербайджана и Туркменистана

Эрдоган намерен обсудить создание газового хаба с лидерами Азербайджана и Туркменистана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить вопросы создания газового центра с лидерами Азербайджана и Туркменистана в ходе запланированного на начало декабря визита в Ашхабад.
Энергетика
13 ноября 2022 г. 20:25
Эрдоган намерен обсудить создание газового хаба с лидерами Азербайджана и Туркменистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить вопросы создания газового центра с лидерами Азербайджана и Туркменистана в ходе запланированного на начало декабря визита в Ашхабад.

Как передает Report, об этом турецкий лидер заявил журналистам перед вылетом в Индонезию на саммит G20.

"[Президент России Владимир - ред.] Путин и его официальные представители уже делали заявления, касающиеся вопроса создания в Турции энергетического хаба. Благодаря шагам, которые планируется предпринять, Турция станет центром распределения природного газа. Вопросы, связанные с его созданием, планируется обсудить в начале следующего месяца с президентами Туркменистана и Азербайджана в ходе визита в Ашхабад. Надеюсь на положительные результаты", - сказал Р.Т. Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan və Türkmənistan liderləri ilə qaz qovşağını müzakirə etmək niyyətindədir

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