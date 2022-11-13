Эрдоган намерен обсудить создание газового хаба с лидерами Азербайджана и Туркменистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить вопросы создания газового центра с лидерами Азербайджана и Туркменистана в ходе запланированного на начало декабря визита в Ашхабад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить вопросы создания газового центра с лидерами Азербайджана и Туркменистана в ходе запланированного на начало декабря визита в Ашхабад.

Как передает Report , об этом турецкий лидер заявил журналистам перед вылетом в Индонезию на саммит G20.

"[Президент России Владимир - ред.] Путин и его официальные представители уже делали заявления, касающиеся вопроса создания в Турции энергетического хаба. Благодаря шагам, которые планируется предпринять, Турция станет центром распределения природного газа. Вопросы, связанные с его созданием, планируется обсудить в начале следующего месяца с президентами Туркменистана и Азербайджана в ходе визита в Ашхабад. Надеюсь на положительные результаты", - сказал Р.Т. Эрдоган.