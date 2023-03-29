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Эрдоган: Мы совместно с Азербайджаном готовы оказать поддержку в вопросе поставок газа по TANAP в Венгрию

Эрдоган: Мы совместно с Азербайджаном готовы оказать поддержку в вопросе поставок газа по TANAP в Венгрию "Мы готовы оказать Азербайджану всяческую поддержку в связи с поставками природного газа по TANAP в Венгрию".
Энергетика
29 марта 2023 г. 20:54
Эрдоган: Мы совместно с Азербайджаном готовы оказать поддержку в вопросе поставок газа по TANAP в Венгрию

"Мы совместно с Азербайджаном готовы оказать всяческую поддержку в связи с поставками природного газа по TANAP в Венгрию".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Каталиной Новак в Анкаре.

"Мы решительно идем к своей цели", - сказал Эрдоган.

Напомним, что коммерческие поставки газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года. На данный момент около 43 миллиардов кубометров газа было поставлено в Турцию и Европу по газопроводам Trans-Anadolu (TANAP) и Trans-Adriatic (TАР).

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Версия на английском языке Türkiye ready to provide support to Azerbaijan for delivery of natural gas via TANAP to Hungary – Erdogan 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "TANAP-dan qazın Macarıstana çatdırılmasına Azərbaycanla birgə dəstək verməyə hazırıq"

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