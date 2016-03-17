Эр-Рияд будет участвовать во встрече производителей нефти в Дохе

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия примет участие во встрече по заморозке добычи нефти, которая пройдет в столице Катара Дохе 17 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр нефти страны Али ан-Наими.

Встреча нефтедобывающих стран в расширенном формате, на которой может быть принято решение о заморозке добычи, ожидается 17 апреля в Дохе. По словам главы минэнерго РФ Александра Новака, предварительно участие во встрече подтвердили около 15 стран. Однако глава минэнерго РФ рассчитывает, что число участников может быть больше.