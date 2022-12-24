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Eni намерен построить в Конго второй плавучий СПГ-терминал

Eni намерен построить в Конго второй плавучий СПГ-терминал Итальянская энергокомпания Eni запланировала строительство в Конго второй плавучей установки по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 2,4 млн тонн в год. Благодаря новой установке производство СПГ в рамках проекта вырастет ежегодно до 3 млн тон
Энергетика
24 декабря 2022 г. 10:16
Eni намерен построить в Конго второй плавучий СПГ-терминал

Итальянская энергокомпания Eni запланировала строительство в Конго второй плавучей установки по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 2,4 млн тонн в год. Благодаря новой установке производство СПГ в рамках проекта вырастет ежегодно до 3 млн тонн уже к 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте организации.

"Eni подписала контракт с компанией Wison Heavy Industry на строительство и установку плавучего терминала СПГ мощностью 2,4 млн тонн в год. Он будет размещен на шельфе Республики Конго", - отметили в публикации.

В сообщении добавили, что предварительные работы уже начались - заказано оборудование, комплектующие для длительного пользования.

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