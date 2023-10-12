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Энергетические компании Азербайджана и России обсудили перспективы сотрудничество

Энергетические компании Азербайджана и России обсудили перспективы сотрудничество Обсуждены перспективы сотрудничества по совместным проектам между энергетическими компаниями Азербайджана и России.
Энергетика
12 октября 2023 г. 19:24
Энергетические компании Азербайджана и России обсудили перспективы сотрудничество

Энергетические компании Азербайджана и России обсудили перспективы сотрудничество по совместным проектам.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом говорилось на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с заместителем премьер-министра РФ Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели в Москве.

На встрече было рассмотрено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Россией по добыче нефти и газа, транспортировке и поставкам нефтепродуктов, а также электроэнергии.

П.Шахбазов также встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым, с исполняющим обязанности министра энергетики и нефти Пакистана Мохаммедом Али, с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джума.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya enerji şirkətləri birgə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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