Энергетические компании Азербайджана и России обсудили перспективы сотрудничество

Обсуждены перспективы сотрудничества по совместным проектам между энергетическими компаниями Азербайджана и России.

Энергетические компании Азербайджана и России обсудили перспективы сотрудничество по совместным проектам.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом говорилось на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с заместителем премьер-министра РФ Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели в Москве.

На встрече было рассмотрено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Россией по добыче нефти и газа, транспортировке и поставкам нефтепродуктов, а также электроэнергии.

П.Шахбазов также встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым, с исполняющим обязанности министра энергетики и нефти Пакистана Мохаммедом Али, с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джума.