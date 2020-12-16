Эмин Ахундзаде: В Нахчыван будет поступать азербайджанский газ

Существует три основных показателя энергетической безопасности. Это диверсификация поставок, дешевое энергоснабжение и бесперебойное энергоснабжение

Существует три основных показателя энергетической безопасности. Это диверсификация поставок, дешевое энергоснабжение и бесперебойное энергоснабжение.

Об этом Report рассказал эксперт по энерговопросам, доктор философии Эмин Ахундзаде, комментируя меморандум о взаимопонимании по проекту нового газопровода, который будет построен из турецкого города Игдыр в Нахчыван.

По его словам, благодаря данному проекту, Азербайджан усилит энергетическую безопасность, реализовав три ее основных элемента.

Эксперт отмечает, что, в первую очередь, будут диверсифицированы поставки природного газа в Нахчыван: “Для нас это очень важно. Потому что с точки зрения энергетической безопасности зависимость от одного источника может представлять серьезные риски. Иными словами, по техническим или различным причинам могут возникнуть определенные перебои в поставках природного газа, что, в свою очередь, может привести к нежелательным экономическим последствиям. С другой стороны, зависимость от одного источника негативно влияет на баланс цен. Вы вынуждены будете соглашаться с условиями, предложенными другой стороной".

Э. Ахундзаде отмечает, что азербайджанская сторона сталкивалась с этим и раньше: “В настоящее время природный газ в Нахчыван поступает по своп-договору между Азербайджаном и Ираном. Согласно договору, 15% от каждой 1 000 кубометров природного газа, поставляемого Азербайджаном в Нахчыван, забирает Иран в качестве “транзитной платы”. Это очень высокая цена по мировым меркам. В настоящее время Азербайджан платит Грузии 5% за транзит газа в Турцию через Грузию. В мировой практике 5% считается приемлемой цифрой. Однако, несмотря на это, Азербайджан в настоящее время платит за транзит в 3 раза больше, чем в среднем по миру, в обмен на природный газ, транспортируемый в Нахчыван. А газопровод Игдыр-Нахчыван позволит осуществить диверсификацию поставок, в результате чего Азербайджан избавится от высокой транзитной платы”.

По его мнению, это также позволит сэкономить природный газ для Азербайджана: “Сэкономленные объемы газа могут быть экспортированы или потреблены на внутреннем рынке. Также со строительством этого трубопровода Нахчыван усилит свою энергетическую безопасность и будет бесперебойно получать природный газ уже через братскую Турцию.

Еще одно значение трубопровода заключается в том, что до этого Азербайджан поставлял природный газ в Иран, а Иран поставлял свой природный газ в Нахчыван. Сейчас же в Нахчыван азербайджанский газ пойдет напрямую. Иными словами, Азербайджан сможет сам контролировать качество газа, который будет поставляться в Нахчыван”.

Специалист по энергетике говорит, что строительство и ввод в эксплуатацию трубопровода Игдыр-Нахчыван также внесет свой вклад в развитие промышленности Нахчывана: “Поскольку поставки природного газа будут диверсифицированы, Нахчыван сможет снабжаться природным газом в больших объемах и по более выгодным ценам. Это отразится на снижении стоимости промышленной продукции, производимой в Нахчыване, что в конечном итоге даст Нахчывану дополнительное конкурентное преимущество. Развитие промышленности, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики, созданию новых рабочих мест и повышению уровня занятости”.

По его словам, строительство трубопровода займет около 270 дней, и, с учетом предварительных работ по проектированию, закупкам, оснащению, ожидается его ввод в эксплуатацию в середине 2022 года: “Естественно, это, в свою очередь, будет способствовать оживлению экономики региона, созданию новых рабочих мест. Учитывая, что от строительства трубопровода выиграют строительный и металлургический отрасли, сектор услуг и несколько других секторов, совокупная выгода трубопровода будет во много раз превышать сумму инвестиций, предусмотренную для экономики региона”, -сказал он.

Эксперт подчеркнул, что реализация нового проекта еще больше укрепит дружбу между Азербайджаном и братской Турцией: "Ранее мы реализовали такие мегапроекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, Трансанатолийский газопровод (TANAP). Естественно, это еще больше укрепило наши стратегические союзнические отношения. В этом смысле строительство нового трубопровода будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, братских связей между государствами и народами.

Вчера в Анкаре между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику. Документ подписали министры Пярвиз Шахбазов и Фатих Донмез.

Газопровод Игдыр-Нахчыван будет транспортировать газ в Нахчыван с населением 500 тыс. человек и годовой потребностью в 500 млн кубометров природного газа. Длина участка трубопровода от Игдыра до Садаракского района Нахчывана составит 85 км. Пропускная способность газопровода составит 500 млн кубометров в год или 1,5 млн кубометров газа в день, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе.